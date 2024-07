Vasco x Fluminense: clássico deve acontecer no Nilton Santos

O clássico entre Vasco e Fluminense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro deve acontecer mesmo no Nilton Santos. O Cruz-Maltino se aproximou de um acordo para mandar o duelo no Nilton Santos. O desejo do clube de São Januário, aliás, é de que a partida, marcada para o próximo dia 10, ocorra no Rio de Janeiro.

O Botafogo, anteriormente, vetou o clássico entre Vasco e Fluminense no Nilton Santos. Entretanto, o clube alvinegro voltou atrás e já negocia para que o jogo seja no estádio. As alternativas que surgiram naquele momentos eram Cariacica, Brasília e o Maracanã. Todavia, o Cruz-Maltino não pode receber o rival em São Januário em decorrência de uma determinação do BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento nos Estádios).

Por ser mandante, o Vasco terá direito a 90% dos ingressos, enquanto o Fluminense ficará com 10%. No primeiro turno, o modelo ocorreu de forma invertida, com o Tricolor mandando a partida do Brasileiro no Maracanã.

Caso seja confirmado, será o segundo ano consecutivo que o Vasco irá utilizar o estádio para mandar um clássico contra o Fluminense no Brasileiro. Em 2023, o Cruz-Maltino derrotou o Tricolor por 4 a 2 no local.

Ao todo, foram 16 clássicos no estádio que pertence no momento ao Botafogo. E há equilíbrio neste duelo. O time tricolor e o Cruz-Maltino conseguiu seis vitórias cada. Foram também quatro empates.

No momento, o Vasco ocupa a 11ª posição, com 23 pontos, enquanto o Fluminense está com apenas 11 pontos e busca chegar no duelo contra o rival embalado por vitórias e já fora da zona de rebaixamento.

