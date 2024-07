Paris-2024: Argentina perde para Marrocos em jogo marcado por confusão histórica

Nem teve abertura da Olimpíada, mas já teve confusão nos jogos iniciais. Torcedores invadiram o gramado na reta final do duelo entre Argentina e Marrocos, na primeira rodada do torneio de futebol masculino dos Jogos, gerando incertezas sobre o encerramento da partida. A invasão ocorreu logo depois de os argentinos empatarem a partida no 16º minuto de acréscimo do segundo tempo.

A princípio, imaginou-se que o jogo havia sido encerrado logo depois do lance, e a torcida deixou o estádio aos poucos. Mas o jogo logo apareceu como “interrompido” em meios oficiais. Depois, a organização das Olimpíadas confirmou a interrupção do jogo, mas depois concluído.

Os atletas argentinos, aliás, correram para os vestiários do Estádio Geoffroy Guichard e depois foram seguidos pelos atletas marroquinos. As imagens da transmissão oficial logo exibiram conversas dos jogadores com os responsáveis pela arbitragem. E, em seguida, um aviso de jogo interrompido foi exibido na tela. No telão do estádio surgiu um aviso de “sessão interrompida”.

Depois do tumulto, a Argentina e Marrocos, aliás, retomaram o jogo e terminou com a vitória marroquina por 2 a 1. O árbitro analisou novamente o VAR e anulou o gol que seria de empate da Albiceleste. Foram apenas quatro minutos em campo após a confusão. Rahimi fez os gols de Marrocos, enquanto

Primeiro tempo

No primeiro tempo, mesmo com jogadores habilidosos, como o apoiador Almada (recém-contratado pelo Botafogo) e os campeões da Copa América Álvarez no ataque e Otamendi na defesa, a Argentina teve diiculdades para sair da marcação marroquina, não conseguindo sucesso nas finalizações. Já Marrocos, mesmo fechado, era perigoso no ataque. Dessa forma, saiu na frente aos 45 numa jogada incrível. El Kahnnouss tocou para Akhomach que devolveu de calcanhar. O camisa 8 foi ao fundo e cruzou para Rahimi fazer 1 a 0.

Segundo tempo

Veio o segundo tempo e logo aos três minutos, Akhomach entrou na área e foi empurrado por Soler. Pênalti que Rahimi bateu e fez seu segundo gol no jogo. O técnico Otamendi colocou o atacante Giovanni Simeone em campo e ele mostrou serviço. Aos 22 minutos, se esticou para concluir um cruzamento de Soler pela esquerda e diminiu o plarcar. Depois disso, a Argentina seguiu em cima, obrigando o goleiro Munir a aparecer com destaque. Parecia garantir a vitória. Mas, aos 60 minutos, veio o lance iniciado por Almada e, após duas finalizações no travessão, Medina empatou o jogo, porém anulado posteriormente.

Na próxima rodada, neste sábado, a Argentina enfrentará o Iraque, em Lyon. Já Marrocos pega a Ucrânia, mais uma vez em Saint-Étienne.

