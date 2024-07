Após vaias, Renê indica que deixará o Inter ao fim da temporada

O empate com o Rosario Central no Beira-Rio por 1 a 1 e a consequente eliminação da Copa Sul-Americana caíram como uma bomba no Inter. Foi a terceira queda em mata-mata do Colorado na temporada. E a má fase respinga diretamente no vestiário. Afinal, um dos jogadores mais experientes do elenco, o lateral-esquerdo Renê sofreu com vaias no primeiro tempo e deixou claro que seu ciclo no clube gaúcho está perto do fim.

O jogador, de 31 anos, é um dos mais perseguidos pela torcida. Apesar de se doar em campo, ele ficou marcado em jogos decisivos, como contra o Fluminense, na semifinal da Libertadores do ano passado. Com contrato perto do fim, Renê falou com a imprensa após o jogo contra o time argentino e sinalizou que sairá ao fim da temporada.

“Mais para a frente vamos ver o que vai acontecer. Mas a tendência é que no fim do meu contrato eu procure outro caminho. Acho que é o melhor, não só para mim, mas para a equipe. Já que estou trazendo algumas vaias da torcida, eu ficar fora pode trazer um ambiente melhor e ajudar a equipe a conquistar as vitórias”, disse o lateral.

Renê foi titular no Inter contra o Rosario. Logo com um minuto, bateu forte de fora da área e quase abriu o placar para o Colorado. Contudo, aos poucos, a equipe de Roger Machado passou a cometer muito erros técnicos. Marcado pela torcida, o jogador foi muito vaiado pelos torcedores que encheram o Beira-Rio.

Bernabei entra bem no Inter

No intervalo, com o Inter já perdendo por 1 a 0, o treinador sacou Renê e colocou Bernabei, que havia atuado apenas uma vez com o antigo técnico Eduardo Coudet. A torcida gostou da mudança. O lateral argentino entrou bem e foi o melhor da equipe na etapa final, ganhando bons duelos contra Campaz e dando opções de ultrapassagem. Dessa maneira, ganhou elogios de Renê.

“Todos têm a oportunidade. O Bernabei é um menino que trabalha desde que chegou, teve sua oportunidade hoje, entrou e deu conta do recado”, disse.

O Inter precisava vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final da Sul-Americana, após ter perdido, na Argentina, por 1 a 0. No entanto, ainda no primeiro tempo, saiu atrás do placar. No início da etapa final, chegou ao empate com o capitão Alan Patrick, mas parou por aí. O segundo gol, que levaria o partida para os pênaltis, não veio, frustrando os milhares de colorados no Beira-Rio.

