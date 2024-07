Nigéria x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira feminina estreia nesta quinta-feira (25) na Olímpiada de 2024. Em Bordeaux, na França, a Canarinho encara a Nigéria, às 14h (de Brasília). O confronto, válido pelo Grupo C, será no Stade Bordeaux-Atlantique, mais conhecido como Estádio de Bordeaux.

Também pelo Grupo C, Espanha e Japão se enfrentam às 12h desta quinta.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV, do Globoplay e da CazéTV.

Essa, aliás, será apenas a terceira vez que Nigéria e Brasil se enfrentam. Em resumo, em ambos os jogos a Canarinho venceu: 4 a 3 na Copa do Mundo de 1999, e 3 a 1 na Olimpíada de 2008.

Como está a Nigéria

Apesar de o favoritismo do confronto estar do outro lado, a Nigéria, do técnico Randy Waldrum, quer surpreender e sair com a vitória nesta quinta. A seleção africana já fez história nas Olimpíadas, como na edição de 2004, em Atenas, quando chegou às quartas de final. Esse, aliás, foi o melhor desempenho nigeriano nos Jogos.

Como está o Brasil

A Seleção Brasileira, em busca do ouro inédito, quer a vitória para começar a Olimpíada com o pé direito. Dessa forma, com duas pratas, em 2004 e 2008, a Canarinho contará com o talento de Marta para vencer a seleção adversária. A Rainha, aliás, deve jogar ao lado de Yaya e Duda Sampaio, enquanto no ataque as mais cotadas para o time titular são Ludmila, Adriana e Gabi Nunes.

Aliás, antes do confronto, o técnico Arthur Elias elogiou a equipe adversária.

“Importante que nossos objetivos foram cumpridos até aqui e conseguimos consolidar nosso modelo de jogo. A Nigéria é uma equipe forte, tem atletas com muita velocidade e uma transição muito boa, explora bem a bola aérea, com jogadoras que estão em boa fase nos seus clubes”, disse o treinador ao site oficial da CBF.

NIGÉRIA X BRASIL

Olimpíada 2024 – Primeira rodada – Grupo C

Data e horário: 25/7/2024, 14h (de Brasília)

Local: Stade Bordeaux-Atlantique, Bordeaux (FRA)

NIGÉRIA: Chiamaka Nnadozie; Michelle Alozie, Osinachi Ohale, Blessing Demehin e Chidinma Okeke; Esther Okoronkwo, Christy Ucheibe, Uchenna Kanu, Toni Payne e Rasheedat Ajibade; Asisat Oshoala. Técnico: Randy Waldrum.

BRASIL: Lorena; Antônia, Thais Ferreira, Rafaelle e Tamires; Marta, Yaya e Duda Sampaio; Ludmila, Adriana e Gabi Nunes. Técnico: Arthur Elias.

Árbitro: Yu-jeong Kim (KOR)

Auxiliares: Mi-suk Park (KOR) e Joanna Charaktis (AUS)

VAR: Kate Jacewics (AUS)

