Mascherano critica organização das Olimpíadas e diz que Almada foi roubado

A derrota da Argentina por 2 a 1 para o Marrocos nos Jogos Olímpicos de Paris ficou marcada por muita confusão, antes mesmo da abertura oficial do evento. Após o sistema do VAR anular, uma hora e quinze minutos depois, o gol de empate dos argentinos, o técnico e ex-jogador Javier Mascherano não poupou críticas à decisão da arbitragem e revelou que o atacante Almada, do Botafogo, teve pertences roubados no hotel onde estava a delegação argentina, durante treinamento da equipe.

“É a maior piada que já vi na minha vida. Ontem (terça-feira), invadiram nosso hotel para nos roubar. Levaram algumas coisas do Thiago Almada. Faltava um relógio, anéis. Pedem nossa credencial para tudo, mas essas coisas ainda acontecem”, disparou o treinador argentino.

“Hoje, invadiram o campo umas sete vezes e nos jogaram explosivos. E nos disseram que o jogo estava terminado em 2 a 2. Nem nós, nem o Marrocos, queríamos continuar jogando. Não queremos ser favorecidos, mas também não queremos ser prejudicados como fomos hoje. Mas, o que aconteceu foi um escândalo. Não é um torneio de bairro, são os Jogos Olímpicos”, completou Mascherano, visivelmente irritado com a situação.

Além disso, Lionel Messi, capitão da seleção principal da Argentina, também expressou surpresa com o ocorrido. “Insólito”, escreveu o jogador do Inter Miami em sua conta no Instagram.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.