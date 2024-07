Atlético deve perder mais um zagueiro nos próximos dias

O Atlético está próximo de perder mais um zagueiro. Se antes Gabriel Milito viveu diversos problemas com lesões e suspensões, agora a tendência é de perder um atleta para uma venda ou empréstimo.

O zagueiro Igor Rabello está próximo de deixar o clube. Em comum acordo, os empresários do jogador e a diretoria atleticana entenderam que o melhor para o defensor, agora, é buscar um novo clube.

Rabello, afinal, não tem tido chances no time titular. Com a chegada de Lyanco e Junior Alonso, a tendência ficar ainda mais sem espaço com Gabriel Milito. Assim, as partes já buscam um novo clube para o atleta. A expectativa é que a saída ocorra ainda nesta janela de transferências.

Como o atleta já fez sete partidas pela Série A, portanto, a tendência é que a saída seja para uma agremiação de fora do Brasil. No entanto, o Santos, que joga o Brasileirão da Série B, aparece como uma opção. Vale lembrar que o nome de Rabello já foi ventilado no Peixe em outros tempos. Agora, com a possível venda de Joaquim para o Tigres, do México, o clube paulista deve ser uma opção.

Igor Rabello foi revelado no Botafogo. Ele chegou ao Atlético em 2019. Até agora, fez 184 partidas e marcou seis gols. Ele conquistou oito títulos com o Galo.

