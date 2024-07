Cuiabá x Palestino: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de empatar por 1 a 1 em jogo que teve pênalti confuso no último lance, o Cuiabá agora vai em busca da vitória contra o Palestino. Nesta quinta-feira, os clubes se enfrentam, às 19h, na Arena Pantanal, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Quem vencer, se classifica para as oitavas de final do torneio. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Quem avançar no duelo na Arena Pantanal fica com a vaga nas oitavas de final e vai enfrentar o Independiente Medellín, da Colômbia.

Onde assistir

A partida entre Cuiabá x Palestino, confirmada para esta quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), será transmitida de maneira exclusiva pelo Paramount+.

Como chega o Cuiabá

O Cuiabá chega para a decisão da vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana em casa e com o favoritismo para seguir no torneio continental. O técnico Petit, aliás, não tem desfalques por lesão e vai avaliar o calendário para confirmar seus 11 titulares.

O Dourado, aliás, venceu apenas uma partida das últimas oito disputadas, gerando preocupação entre os torcedores. Recentemente, o time perdeu para o Fluminense, que era o lanterna da Série A.

Como chega o Palestino

O Palestino, chega à Arena Pantanal, aliás, com o objetivo de surpreender e superar a fase de oscilação. Nas últimas seis partidas, a equipe chilena, entretanto, conquistou duas vitórias, dois empates e sofreu duas derrotas. Na Liga Chilena, o time foi goleado pelo Everton por 4 a 1, mas busca superar esse revés, especialmente após empatar em 1 a 1 no jogo de ida contra o Cuiabá.

Para o confronto contra o Dourado, o técnico Lucas Bovaglio, aliás, enfrentará a ausência de Nicolás Meza, que permanece afastado devido a uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito.

CUIABÁ x PALESTINO

Playoffs da Sul-Americana – Jogo de volta

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Data-Hora: quinta-feira, 25 de julho de 2024, 19h (de Brasília)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Fernando Sobral (Max); Jonathan Cafú, Derik Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Petit

PALESTINO: Rigamonti; Benjamín Rojas, Iván Román, Cristian Suárez e Zúñiga; Linares, Ariel Martínez e Dávila (Abrigo); Carrasco, Marabel e Benítez. Técnico: Lucas Bovaglio

Árbitro: Não divulgado

VAR: Não divulgado

