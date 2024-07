Inter revela lesão de Alan Patrick e informa tempo de recuperação

O Inter anunciou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o meia Alan Patrick sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Segundo o clube, em nota nesta quarta-feira (24), o jogador foi diagnosticado com um estiramento do ligamento colateral medial.

A lesão aconteceu durante o empate por 1 a 1 com o Rosario Central, na última terça-feira (23), no Beira-Rio. A igualdade gerou a eliminação do Colorado nos playoffs da Sul-Americana.

Ainda de acordo com os gaúchos, a recuperação de Alan Patrick deve levar dois meses. Dessa forma, o atleta perderá boa parte do Campeonato Brasileiro, único torneio que o Inter segue vivo na temporada.

Aos 33 anos, Alan vem sendo um dos principais jogadores do Colorado desde sua chegada junto ao Shakhtar Donetsk, em 2022. Na atual temporada, são cinco gols e cinco assistências em 29 partidas. Um destes gols, aliás, foi exatamente contra o Rosario Central, na última terça, quando o jogador marcou e se machucou.

