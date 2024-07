Athletico x Cerro Porteño: onde assistir, escalações e arbitragem

Após empatarem na ida por 1 a 1, Athletico e Cerro Porteño decidem a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024 no duelo de volta do confronto. A definição acontece nessa quinta-feira, 25 de julho, na Ligga Arena a partir das 21h30 (horário de Brasília). Em caso de novo empate, o classificado será definido nos pênaltis. O vencedor irá enfrentar o Belgrano, da Aregentina, na próxima fase da competição.

Onde assistir

O duelo dessa quinta-feira, 25 de julho, terá início às 21h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena. A transmissão do confronto será exclusiva do Paramonut+.

Como chega o Athletico

O Furacão está em uma fase bastante instável e perdeu para o Red Bull Bragantino, na rodada passada do Campeonato Brasileiro. Na última vez em que jogou na Ligga Arena, o Athletico venceu o Ypiranga, em jogo válido pela Copa do Brasil.

Para a partida desta quinta-feira, Martín Varini, inclusive, poderá contar com Thiago Heleno e Fernandinho, que não jogaram diante do Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. Felipinho, que foi internado para tratar de hepatite, tem sua situação em dúvida para o jogo desta quinta-feira. Mastriani e Christian brigam por posição com, respectivamente, Di Yorio e Canobbio no time do Furacão.

Como chega o Cerro Porteño

A fase do Cerro Porteño, aliás, é um pouco melhor e a quipe perdeu apenas um de seus últimos sete jogos na temporada. O time paraguaio não entra em campo desde o primeiro jogo com o Furacão.

Entretanto, como visitante, o Cerro, aliás, ostenta números positivos na temporada. Em 14 jogos disputados, foram oito vitórias, com quatro empates e apenas duas derrotas.

ATHLETICO X CERRO PORTEÑO

Playoffs da Copa Sul-Americna – Jogo de volta

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Data-Hora: 25/7/2024, às 21h30 (horário de Brasília)

ATHLETICO: Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho e Zapelli; Julimar, Cannobio (Mastriani) e Di Yorio. Técnico: Martin Varini.

CERRO PORTEÑO: Martin Arias; Enzo Giménez, Javier Báez, Eduardo Brock e Miguel Bénitez; Iturbe, Jorge Morel, Piris da Motta e Derlis Rodrígues; Diego Churin e Federico Carrizo. Técnico: Manolo Jimenez.

Árbitro: Não divulgado

VAR: Não divulgado

