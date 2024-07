Internacional x Atlético-MG (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Atlético-MG se enfrentam na tarde desta quinta-feira (25), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O confronto será disputado no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo (RS), às 15h (de Brasília).

O confronto marca o encontro de duas equipes que lutam na parte inferior da tabela. Afinal, o Galo está na 17ª posição, com 15 pontos, enquanto o Internacional é o lanterna do torneio nacional com sete somados.

Onde assistir

O jogo entre alvinegros e colorados não terá transmissão ao vivo

Como chega o Internacional

O Colorado chega para a partida com rendimento de três derrotas e duas vitórias nos últimos cinco jogos. O último triunfo, afinal, ocorreu no início do mês de julho, com 3 a 1 sobre o Atlético-GO.

Como chega o Atlético-MG

Os garotos do Galinho vivem problemas dentro de campo. Afinal, o time não vence desde maio. O último triunfo, aliás, ocorreu sobre o Santos, na Vila Belmiro, no dia 29 de maio. De lá pra cá são cinco jogos, com dois empates e três derrotas.

INTERNACIONAL X ATLÉTICO-MG

Brasileirão-Sub-20 2024 – 15ª rodada

Data e horário: 25/7/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Cristo Rei, São Leopoldo (RS)

INTERNACIONAL: Henrique Menke; Cleiton, Pedro Kauã, João Dalla Corte, Victor Gabriel, Evertow, Jhonatan Kauan, Luis Otavio, Yago Noal, Anderson e Ricardo Mathias. Técnico: Pablo Fernandez.

ATLÉTICO-MG: Robert; Vitor Gabriel, Denilson, Renan Cunha e Maykon; Caio Ribas, David Kauã e Mateus Iseppe; Caio Maia, Louback e João Rafael. Técnico: Guilherme Dalla Déa.

Árbitro: Francisco Soares Dias (RS)

Assistentes: Claiton Timm (RS) e Artur Avelino Birk (RS).

