Suspenso, Zé Ivaldo desfalca o Cruzeiro contra o Botafogo

O Cruzeiro tem novo desfalque para enfrentar o Botafogo, no próximo sábado (27), pela primeira rodada do returno do Brasileirão. Afinal, Zé Ivaldo, um dos oito pendurados da Raposa, levou o terceiro amarelo da série, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, nesta quarta-feira (24).

Dessa forma, ele está suspenso para o próximo compromisso do time mineiro. Kaiki Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira e Ramiro passaram ilesos, enquanto Vitinho, Filipe Machado e Rafa Silva não jogaram.

LEIA MAIS: Fabrizio Peralta aparece no BID e está regularizado para atuar no Cruzeiro

Se o técnico Fernando Seabra perde o zagueiro para a próxima rodada, ele terá um reforço caseiro. Isso porque o meia Álvaro Barreal cumpriu suspensão contra o Juventude e volta a ficar à disposição do treinador.

