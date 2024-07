Dinenno comemora volta ao Cruzeiro com gol após três meses fora por lesão

A festa foi completa no Mineirão, nesta quarta-feira (24). O Cruzeiro venceu o Juventude por 2 a 0 e o torcedor pode matar as saudades do atacante Juan Dinenno, que voltou em grande estilo após três meses fora por lesão – precisou de cirurgia no púbis.

Apenas 12 minutos depois de entrar em campo contra o Juventude, ele marcou o gol que fechou o placar e foi para a galera. Após o jogo, o argentino não escondeu a felicidade pelo retorno aos gramados.

LEIA MAIS: Jean Carlos, do Juventude, dispara contra arbitragem: ‘Incompetentes’

“Contente, mas mais que nada pelo resultado, por poder ajudar, estar em campo. Foram três meses e meio (fora), foi muito difícil ficar fora. Mas a todos os momentos meus companheiros sempre me deram apoio. A nova diretoria que chegou, meus companheiros, comissão técnica, minha família. Comemorar um gol para mim é importante. Mas o mais importante é comemorar a vitória”, avaliou.

Dinenno lembrou de quão frustrante foi o tempo afastado dos gramados. O jogador tentou um método mais conservador para tentar se recuperar, mas, ainda assim, precisou de cirurgia.

“Foi muito frustrante tentar fazer uma recuperação que não funcionou. Aí fiz a cirurgia, muita mudança no corpo. Mas a todo tempo eu senti muito apoio. A diretoria anterior sempre me mandando boas energias”, finalizou.

Com a vitória, o Cruzeiro subiu para a quinta posição, agora com 32 pontos. São oito a menos que o líder Botafogo, mas a Raposa ainda tem um jogo por fazer no Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.