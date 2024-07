Ex-Palmeiras garante Bragantino nas 8ªs da Sula. Rival será o Corinthians

O Bragantino está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em jogo duríssimo, no Nabi Abi Chedid, venceu de virada o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira (24/7), por 3 a 2. Como no Equador, na ida, foi 1 a 1, o Massa Bruta avança de fase. O time esteve duas vezes atrás do placar. Mas contou com a estrela do estreante Jhon Jhon. O ex-Palmeiras entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória aos 40 minutos. Antes, o Barcelona saiu na frente com Preciado. Mas Borbas empatou. Depois, o time visitante voltou a ficar na frente com Oyola, Contudo, Lincoln deixou tudo igual. Aí, no fim, Jhon Jhon fez o tento da classificação.

Com este resultado, o Bragantino se qualifica para enfrentar o Corinthians na oitavas de final da Sul-Americana.

Barcelona vai para o intervalo em vantagem

Logo aos dois minutos, Juninho Capixaba dividiu com Castillo e sentiu o joelho. Tentou seguir. Mas, aos oito minutos, saiu para a entrada de Vitinho. Antes, aos seis, Corozo cruzou pela esquerda e Preciado escorou para colocar o Barcelona na frente. Só que o Braga foi para cima e uma grande jogada de Vitinho pela esquerda resultou no empate, já que o atacante cruzou na medida para a cabeçada de Borbas. Só que este gol, em vez de animar o time da casa, teve efeito inverso. Afinal, o time se perdeu em campo. Não por acaso os equatorianos fizeram mais um. Aos 43, Oyola tentou um cruzamento que Corozo roçou para fazer 2 a 1. Mas a arbitragem deu o gol para Oyola.

Bragantino se recupera na etapa final

Felizmente para o Bragantino, o time conseguiu o empate no primeiro minuto do segundo tempo, numa cabeçada de Lincoln após cruzamento de Nathan. Com o 2 a 2, ambos os times trataram de cadenciar o jogo, que com este empate iria levar a decisão para os pênaltis. Contudo, aos 28 da etapa final entrou Jhon Jhon, o garoto que o Bragantino foi buscar no Palmeiras. E ele fez a diferença Aos 41 minutos, partiu para o ataque, recebeu na área um passe de Lucas Evangelista e mandou para a rede. Bragantino nas oitavas da Sula. E que venha o Corinthians!

Bragantino 3×2 Barcelona-EQU

Playoffs da Sul-Americana 2024 (jogo de volta)

Data: 24/7/2024

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo Santos e Luan Cândido; Raul (Eric Ramírez, 28’/2ºT), Juninho Capixaba (Vitinho, 8’/2ºT), Lucas Evangelista e Lincoln (Jhon Jhon, 28’/2ºT); Helinho e Thiago Borbas (Mosquera, 39’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

Barcelona-EQU: Burrai; Bryan Castillo (Reasco, 45’/2ºT), Nicolás Ramirez, Sosa e Challa; Jesús Trindade, Leonai Souza (Arroyo, 28’/2ºT), Preciado e Oyola (Damián Diaz, 22’/2ºT); Rivero Corozo. Técnico: Ariel Holan.

Gols: Preciado, 6’/1ºT (0-1); Borbas, 21’/2ºT (1-1); Oyola, 43’/1ºT (1-2); Lincoln, 2’/2ºT (2-2); Jhon Jhon, 40’/2ºT (3-2)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Cartões amarelos: Nathan, Helinho (RBB); Leonai, Arroyo (BAR)

