Thiago Silva detalha emoção ao retornar ao Maracanã pelo Fluminense

Após a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Palmeiras, nesta quarta-feira (24), no Maracanã, o zagueiro Thiago Silva detalhou sua emoção ao retornar ao estádio com a camisa tricolor. Na saída do campo, ele falou sobre a reestreia pelo time no estádio em que fez história entre 2006 e 2008.

O Monstro, que teve atuação espetacular no importante triunfo, citou as dificuldades que vem encontrando desde que voltou ao Flu. Ele revelou também que os familiares estavam no estádio, mas que logo deixarão o Brasil.

“Dia muito especial para mim, quase 16 anos que saí daqui, último jogo com essa camisa e voltar num momento difícil. Para mim não está sendo fácil. Jogamos três dias atrás, chegamos 6 da manhã, pouco tempo de recuperação, eles tiveram um dia a mais e houve muita entrega de todos. Se tivesse que ter um vencedor, era o Fluminense por tudo que apresentou e apesar de ser um jogo disputado. Muito especial, minha família toda aí, meus filhos, esposa, semana que vem vão embora. Aí vou ficar aqui nessa missão. Difícil, mas sei que a família tricolor vai me acolher”, disse o craque.

Homenagem de TS3 e Fluminense à classe autista

Thiago Silva também falou sobre a atitude, em conjunto com o Fluminense, de entrar com uma braçadeira em homenagem ao movimento de inclusão de pessoas com o transtorno do espectro autista. Ele dedicou a vitória à essas pessoas, deixando uma bonita mensagem na saída do gramado.

“É importante. A gente sabe que não está no mês deles, mas o dia deles é todos os dias. Então representa muito para mim estar com essa braçadeira hoje, num dia tão especial para mim e para o clube. Então dedico essa vitória a todas essas pessoas que, umas mais necessitadas que as outras, mas sempre com autoestima e um sorriso no rosto. A gente tem que tirar essas coisas e levar para nossa vida, pois a vida é muito boa. Então representa muito estar com essa braçadeira, apesar que todos hoje foram capitães do time. Eu sou um dos líderes, e para mim é ainda mais especial por estar voltando ao Maracanã e dedico essa vitória para eles”, disse.

