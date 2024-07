Palmeiras engata série negativa fora de casa às vésperas de decisões

A derrota por 1 a 0 para o Fluminense, nesta quarta-feira (24), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, ligou um alerta no Palmeiras. Afinal, a equipe chegou ao quarto jogo seguido sem vencer fora de casa. O Verdão, que é conhecido como um visitante indigesto, viu seu desempenho cair longe do Allianz Parque. Justamente com a proximidade dos mata-matas das copas.

Neste período, a equipe comandada por Abel Ferreira teve três derrotas e um empate longe do Allianz Parque. Aliás, um desempenho mais positivo poderia colocar o Verdão na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o desafio é melhorar este aproveitamento para as copas, onde conseguir um resultado positivo fora de casa é muito importante.

“Esse campeonato é feito de momentos, às vezes o Palmeiras está superior, outras vezes o Botafogo, agora o Flamengo. Não se pode deixar abrir muito. Ano passado aconteceu de a gente conseguir arrancar. Nós vemos esse campeonato jogo a jogo, tem que ter consciência que não vamos conseguir ganhar todos. Ninguém vai conseguir, é muito competitivo”, disse o auxiliar João Martins, após a partida contra o Fluminense.

Aliás, nesta sequência, o Palmeiras perdeu para o Fortaleza (3 a 0), o Botafogo (1 a 0) e para o Fluminense (1 a 0), além de empatar com o Grêmio (2 a 2). Além disso, acabaram sendo sete gols sofridos e apenas dois marcados.

Assim, na próxima quarta-feira, às 20h, o Palmeiras volta ao Maracanã para encarar o Flamengo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois, no dia 14, novamente no Rio, visita o Botafogo, pela ida da mesma fase da Conmebol Libertadores. Assim, uma melhora é vista como crucial e de imediato.

