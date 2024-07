Autor do gol da vitória, Carlinhos enaltece força do elenco do Flamengo

O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1 com gol de Carlinhos aos 89 minutos e manteve um tabu de quase dez anos no Barradão. O ‘herói’ da partida, porém, recusa o status de salvador e divide méritos do triunfo com todo elenco rubro-negro, o qual ele avalia como extremamente sólido.

Autor do gol que manteve o Flamengo na cola dos lideres, Carlinhos falou brevemente com a imprensa na saída de campo, após o apito final. Em seu depoimento, o atacante fez questão de destacar a grandeza do clube e, principalmente, enaltecer a qualidade do elenco.

“A gente sabe da grandeza que o Flamengo tem. Todos os clubes querem jogar contra o Flamengo, é o time a ser batido. A gente não quer ser melhor que ninguém, a gente quer ser melhor que nós mesmos a cada dia”, disse Carlinhos.

Carlinhos marca mais um

O gol do triunfo sobre o Vitória foi o segundo de Carlinhos desde sua estreia pelo Flamengo, em abril. O atacante já havia balançado as redes na goleada sobre o Atlético-MG, por 4 a 2, na Arena MRV, no dia 03 de julho. Bruno Henrique e Ayrton Lucas também marcaram no triunfo sobre o time mineiro.

Carlinhos disputou sete jogos desde sua estreia pelo Flamengo. Nesse período, participou de três vitórias, dois empates e duas derrotas. O atacante também viu a equipe marcar 11 gols e sofrer nove.

Flamengo mantém tabu no Barradão

Apesar da contribuição de Arrascaeta, autor do primeiro gol da partida, a vitória do Flamengo passou pelos pés de dois reservas: Gabigol e Carlinhos. O camisa 99 entrou aos 23 minutos no lugar de Pedro, enquanto o herói da partida substituiu Cebolinha, aos 38′.

O gol de Giorgian De Arrascaeta saiu ainda na primeira etapa, aos 38 minutos. O meia recebeu um bolão de Gerson, dominou, driblou Lepo, invadiu a área e chutou forte. A bola ainda desviou em Wagner Leonardo, que tentava o corte, antes de beijar a rede no Barradão. Depois, aos 44′ do segundo tempo, Gabigol enfiou um lindo passe para Carlinhos, que ganhou do marcador no corpo e concluiu na saída do goleiro.

O Flamengo não sabe o que é perder para o Vitória no Barradão desde dezembro de 2013, quando o time era treinado por Jayme de Almeida. De lá para cá, as equipes se enfrentaram em cinco oportunidades, e o Rubro-Negro carioca venceu quatro.

Situação na tabela

Com a vitória, o Flamengo chegou a 37 pontos e ultrapassou o Palmeiras, terceiro colocado, na tabela de classificação. O Botafogo, líder, empatou com o São Paulo no MorumBis e soma 40. O Rubro-Negro, no entanto, tem um jogo a menos em relação aos adversários.

