Aderlan passa por cirurgia no joelho e só volta em 2025

O lateral-direito Aderlan passou por uma cirurgia no joelho esquerdo nesta quarta-feira (24/7) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento, conduzido pelo médico Moisés Cohen, foi um sucesso de acordo com a nota publicada pelo Santos. Assim, o jogador agora passará pelo processo de recuperação, mas só deve retornar na próxima temporada.

Aderlan acabou se machucando no dia 15 de julho, nos minutos finais do segundo tempo da partida contra o Ituano. O jogador deixou o gramado com muitas dores que, após alguns exames, foi constatada uma grave lesão no joelho esquerdo. Ele deve ficar de seis a dez meses fora de combate.

De acordo com as informações do clube da Vila Belmiro, Aderlan deve receber alta médica nesta quinta (25). Na sexta (26), o lateral se apresenta no CT Rei Pelé para iniciar o processo de recuperação com os profissionais do Peixe

O contrato de Aderlan era válido até o dia 31 de dezembro deste ano. Contudo, como o jogador se machucou em serviço, o Peixe é obrigado pela legislação brasileira a renovar o vínculo. Ainda não se sabe seu futuro após retornar de contusão.

O jogador era titular com Fábio Carille, mas sofreu com lesões durante todo o ano, até sofrer uma mais grave contra o Ituano. Agora, o Peixe tem como opção para o setor JP Chermont, Rodrigo Ferreira e Hayner. O primeiro desta lista larga na frente por uma vaga na equipe principal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.