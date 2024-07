Rennes mostra interesse em Fabrício Bruno, do Flamengo

De novo na mira de um clube europeu, Fabrício Bruno pode deixar o Flamengo nesta janela de transferências rumo à França. Dessa vez, o Rennes mostrou interesse na contratação do zagueiro rubro-negro. Em boa fase, o jogador é um dos destaques da equipe nesta temporada, principalmente na defesa. Ele é titular absoluto no time de Tite.

Cobiçado, o jogador recentemente recusou uma proposta do West Ham, da Inglaterra. Ele ficou bem perto de deixar o rubro-negro rumo ao clube inglês, por cerca de R$ 84 milhões, mas desistiu da transferência por conta do alto custo de vida em Londres, além de uma mudança repentina, que afetaria a vida da família do zagueiro, com um filho de 2 anos e sua esposa grávida.

O clube francês tem como prioridade a contratação do zagueiro Leo Ostigard, do Napoli, da Itália. Porém, a tendência é que mesmo se conseguir concretizar a negociação do norueguês, o Rennes ainda sim tente contar com o zagueiro brasileiro na equipe ainda nesta janela de transferências.

Fabrício Bruno chegou ao Flamengo em fevereiro de 2022 e tem contrato com o clube carioca até o fim de 2028. Neste período, conquistou três títulos: uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Carioca. O zagueiro também tem passagens pela Chapecoense, Cruzeiro e Bragantino.

