Mano analisa Marcelo no meio de campo do Fluminense: ‘Pode fazer a função’

O Fluminense venceu sua segunda partida consecutiva pelo Campeonato Brasileiro. Assim, diante do Palmeiras, os comandados de Mano Menezes tiveram uma atuação consistente e ficaram com os três pontos, com gol de Jhon Arias, no Maracanã. Em campo, o treinador optou por colocar Marcelo no meio de campo, algo que agradou muitos torcedores.

Na coletiva de imprensa, o comandante falou que o lateral tem qualidade para fazer a função e que explanará a ideia de mantê-lo pelo setor. Para isso, terá uma conversa com o atleta, que entrou no lugar de Paulo Henrique Ganso e deu bons passes e viradas de jogo.

“É a primeira vez que temos Marcelo à disposição desde que eu cheguei. Conversamos com ele, já explanamos essa ideia de utilizar ele no meio de campo, mas ainda foi uma conversa para este jogo. Então vamos aprofundar o assunto. É um jogador muito talentoso. Todo mundo sabe”, disse.

“Por característica e pelo fato de também ser canhoto, pode perfeitamente fazer a função, revezando com o Ganso ali, quando é impossível na intensidade, no número de jogos, a gente conseguir manter rendimento”, frisou.

“Então é sempre muito importante você poder, quando tem que tirar um jogador, como o caso de hoje, você ter esse talento à disposição da equipe, com passes milimétricos, com uma virada de jogo, com um índice de acerto bastante grande. Eu acho que esse vai ser o caminho, mas vamos conversar e depois vamos estender isso um pouquinho mais”, completou.

Olho na agenda

Na próxima rodada, o Fluminense mede forças com o Red Bull Bragantino no domingo (28), às 11h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. Por fim, o confronto é válido pela 20ª rodada, a primeira do returno do Campeonato Brasileiro.

