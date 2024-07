Seleção Brasileira feminina estreia com vitória na Olimpíada diante da Nigéria

A Seleção Brasileira feminina venceu a Nigéria por 1 a 0 nesta quinta-feira (25), pela primeira rodada do Grupo C da Olimpíada. No Estádio de Bordeaux, que leva o nome da cidade que fica a cerca de 590 km de Paris, sede dos Jogos, Gabi Nunes marcou o gol da vitória da Canarinho. O tento, aliás, contou com assistência de Marta.

Outra partida do Grupo C

Espanha e Japão, que também estão no Grupo C, se enfrentaram no início da tarde desta quinta, em Nantes. A seleção japonesa abriu o placar, mas as espanholas buscaram a virada e venceram por 2 a 1, com gols de Aitana Bonmati e Mariona Caldentey.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi agitado no Estádio de Bordeaux. Apesar de a Seleção Brasileira ir para o intervalo com a vitória parcial por 1 a 0, foram as nigerianas que iniciaram melhor a partida, e quase abriram o placar aos 15 minutos, com Ihezuo. A goleira Lorena, no entanto, fez duas grandes defesas seguidas. A resposta da Canarinho foi aos 19′, com Gabi Portilho, uma das destaques em campo.

O Brasil abriu o placar aos 36 minutos, com Gabi Nunes, que recebeu um grande passe de Marta e chutou forte no gol adversário. Ainda na reta final da primeira etapa, as brasileiras reclamaram de um toque no braço de Echegini. O VAR checou o lance, mas não aconselhou a árbitra a ver o lance no monitor.

Segundo tempo

A Seleção Brasileira voltou do intervalo buscando manter o controle da bola. Aliás, aos 14′, a Rainha Marta mandou a bola na trave do gol da Nigéria, em uma tentativa de cruzamento. Apesar da desvantagem no placar, a Nigéria encontrou dificuldades para chegar ao último terço do campo. Mas, já na reta final do confronto, a seleção africana, que viu o Brasil se desorganizar no campo, se lançou ao ataque. A tentativa, entretanto, não funcionou, e a Canarinho ficou com os três pontos.

NIGÉRIA 0X1 BRASIL

Olimpíada 2024 – Primeira rodada – Grupo C

Data e horário: 25/7/2024, 14h (de Brasília)

Local: Stade Bordeaux-Atlantique, Bordeaux (FRA)

NIGÉRIA: Chiamaka Nnadozie; Michelle Alozie, Osinachi Ohale, Blessing Demehin e Chidinma Okeke; Abiodun, Ucheibe e Ajibade; Echegini (Onumonu, 21’/2°T), Payne (Kanu, 21’/2°T) e Ihezuo (Okoronkwo, intervalo). Técnico: Randy Waldrum.

BRASIL: Lorena; Antônia, Tarciane, Rafaelle e Tamires (Yasmin, 31’/1°T); Yaya (Ana Vitória, 19’/2°T), Duda Sampaio, Gabi Portilho e Marta; Ludmila (Jheniffer, 18’/2°T) e Gabi Nunes (Kerolin, 36’/2°T). Técnico: Arthur Elias.

Gols: Gabi Nunes, 36’/1° (0-1)

Árbitro: Yu-jeong Kim (KOR)

Auxiliares: Mi-suk Park (KOR) e Joanna Charaktis (AUS)

VAR: Kate Jacewics (AUS)

Cartões amarelos: Yaya (BRA)

