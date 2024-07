Negociação trava e Botafogo pode desistir de Matheus Martins

O atacante Matheus Martins, que antes estava tão perto de ser anunciado como novo jogador do Botafogo, agora está distante do clube. Problemas de discordâncias de valores entre os clubes emperra negociação. Além disso, desfalques recentes do time carioca leva à preferência de contratação de jogadores com outras características.

A negociação girava em tono de 10 milhões de euros, ou seja, cerca de R$ 61 milhões, mais bônus por metas alcançadas, por 90% dos direitos econômicos do jogador. No entanto, a Udinese mudou os termos e queria esse mesmo valor, só que por 70%, segundo o ”Canal do TF”. O clube carioca enviou na quarta-feira (24) uma contraproposta referente aos pedidos de mudança dos termos apresentados pelo time italiano. Porém, de acordo com o ”ge” ainda não teve retorno.

Além disso, ainda conforme o ”ge”, os clubes não chegaram a um acordo sobre quem deve pagar o mecanismo de solidariedade para o Fluminense, clube formador do jogador. O valor é em torno de 300 mil euros (cerca de R$ 1,8 milhão). E, ainda, não existe também um consenso para o salário do atacante.

Ademais, outro ponto que pesa assim como todas essas questões: as lesões de Júnior Santos e Eduardo. O Alvinegro entende que precisa de jogadores com outras características do que as de Matheus Martins, para substituir os atacantes neste período. Ou seja, de jogador que atue pela ponta direita.

