Paris-2024: Almada tem grande prejuízo após roubo em treino da Argentina

A estreia com derrota da Argentina na Olimpíada foi cercada de polêmica. Tudo começou com o tempo acrescido no fim da partida pois, sem maiores detalhes (e necessidade), o árbitro Glenn Nyberg deu 15 minutos adicionais. Marrocos vencia por 2 a 1, entretanto acabou sofrendo o gol de empate justamente nos acréscimos. Logo após, torcedores marroquinos, inconformados com a situação, invadiram o gramado e jogaram objetos no campo, inclusive um artefato explosivo. Argentinos iniciam a Olimpíada de Paris com derrota – Foto: AFP via Getty Images

Jogadores, comissões técnicas e arbitragem precisaram entrar no vestiário antes do fim do jogo. Entretanto, após duas horas retornaram, já sem a presença do público. O segundo gol argentino acabou anulado após revisão pois havia impedimento na jogada. A bola voltou a rolar por mais alguns minutos, e a partida terminou com vitória do Marrocos. A Argentina anunciou que irá à Fifa para reclamar da segurança nos Jogos.

