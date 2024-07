Thiago Santos comemora grande partida pelo Fluminense e elogia xará

Após a vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, por 1 a 0, na última quarta-feira (25), o zagueiro Thiago Santos, um dos destaques do jogo, comentou sua parceria com o zagueiro de zaga – Thiago Silva.

O jogador, em entrevista na zona mista após o apito final do duelo, no Maracanã, se mostrou feliz com a dupla com seu xará. Ele lembra que há outros defensores no elenco e exalta a qualidade dos mesmos.

“Para mim está sendo motivo de felicidade estar jogando ao lado do Thiago (Silva). Tem um monte de zagueiro no elenco, que pode também estar jogando ali, mas estou feliz. Procurar cada vez ficar sem tomar gol, poder sempre estar atrás da vitória”, avaliou.

LEIA MAIS: Mano analisa Marcelo no meio de campo do Fluminense: ‘Pode fazer a função’

Depois, ele rasgou elogios a Thiago Silva. O Monstro atuou apenas em duas partidas, e o Fluminense venceu ambas, além de não ser vazado, fato inédito na competição até sua estreia, aliás.

“Thiago Silva é um cara consagrado. Ele ajuda não só a mim, como toda a linha de trás, os volantes. Ele conversa o jogo todo. A gente consegue fazer leitura melhor de jogo com ele chamando, mas é o que eu falo. Quem tiver ali dentro, tem que lutar pelo Fluminense e fazer o melhor para a gente sair desse momento. Tenho certeza que a partir dessas duas vitórias a confiança voltou e a gente vai poder fazer um campeonato melhor”, finalizou.

Jogador desfalca o Fluminense domingo

Thiago Santos está suspenso para o próximo compromisso do Fluminense no Brasileirão. Assim, ele fica fora do duelo contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, no domingo (28).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.