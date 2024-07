Aránguiz pede para sair do Inter nesta janela de transferências

Sem entrar em campo há quase um mês por conta de uma lesão, Charles Aránguiz pode estar de saída do Inter. O volante manifestou desejo de retornar à Universidad do Chile, com quem negocia há mais de um mês, como adiantou o Jogada 10. O estafe do jogador tenta convencer o Colorado a liberá-lo ainda nesta janela de transferências.

Aránguiz deseja voltar ao seu país natal e a decisão é por questões pessoais. Durante as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, o jogador e sua família chegaram a retornar ao Chile durante um período.

Representantes do volante e do Inter tiveram reuniões nos últimos dias. O clube gaúcho, inicialmente, não tinha intenção de negociá-lo, por entender que ele pode ser importante no restante da temporada em jogos do Campeonato Brasileiro. Contudo, a diretoria admite que a oferta da La U e questões pessoais mexeram com o foco de Aránguiz. Dessa maneira, o Colorado já analisa a situação por outro viés e não descarta liberar o jogador antes do fim do contrato, que expira em junho de 2025.

O assunto ainda é discutido nos corredores do Beira-Rio. O Inter deseja receber uma compensação financeira para assinar a liberação do volante. Outra opção seria a rescisão, porém sem a necessidade de pagar os valores restantes do vínculo.

Além do chileno, outros jogadores podem deixar o clube, casos de Robert Renan, Vitão, Matheus Dias, Bustos e Alario.

Aránguiz está fora há quase um mês em recuperação de um edema ósseo nos dois tornozelos. Dessa maneira, não tem prazo para voltar a atuar. A sua última partida foi no dia 30 de junho, empate em 1 a 1 com o Criciúma. Na ocasião, jogou por apenas 20 minutos.

