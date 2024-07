Luciano Rodriguez já tem data para assinar com Bahia

Luciano Rodriguez está próximo de ser jogador oficial pelo Bahia. O atacante uruguaio viajou a Montevidéu para resolver questões burocráticas de sua saída do Liverpool-URU e retorna para assinar contrato com o Tricolor e tem pouso previsto para 1h40 em voo vindo de São Paulo. A informação é do ‘ge’.

O desejo do jogador e da comissão técnica é de que fique à disposição para estrear já no sábado, diante do Internacional, na Fonte Nova. O clube brasileiro pagará 12 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos de Lucho, na maior transação do futebol do Nordeste. Os uruguaios fizeram exigências a respeito dos 30% que seguirão sob seus direitos.

Luciano Rodriguez, aliás, chegou a Salvador na terça-feira, dia 16, depois de ser aprovado em exames médicos realizados em São Paulo. Durante o imbróglio que atrasou o acerto, o jogador, inclusive, já treinou por conta própria na capital baiana, mas já seguindo programação prevista pela preparação física do Bahia.

Para conseguir contar com o jogador, no entanto, o Bahia teve a concorrência de River Plate, da Argentina, e Feyenoord, da Holanda. Além destes clubes, Lucho quase chegou a ir para o Girona, da Espanha, mas esbarrou em limitações do Fair Play financeiro.

2023, o ano de Luciano

Apesar da ainda pouca idade, Luciano Rodríguez passou por Bella Vista e Progreso (ambos do futebol uruguaio) antes de chegar e se destacar no Liverpool. E foi logo em seu primeiro ano no novo clube que ele viveu uma temporada com dois grandes (e inéditos) feitos. Pela seleção de base, ele conquistou o Mundial Sub-20, no ano passado. Também em 2023, ele integrou o elenco na conquista de taça inédita para o clube da capital do país: a do Campeonato Uruguaio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.