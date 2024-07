Gusttavo Lima vai à Toca da Raposa e mostra reuniões

O cantor sertanejo Gusttavo Lima está há alguns dias em Belo Horizonte. Ele esteve no Mineirão, na última quarta-feira (24), e acompanhou de perto a vitória do Cruzeiro sobre o Juventude, por 2 a 0. Já nesta quinta (25), ele esteve na Toca da Raposa II para reuniões e muito trabalho.

Em sua conta do Instagram, Gusttavo fez pequenos vídeos. Neles, ele aparece com Pedro Lourenço, amigo pessoal e gestor da SAF do Cruzeiro. Ele ainda posou com o lateral Wesley Gasolina, zagueiro Lucas Villalba e o atacante Kaio Jorge.

No entanto, chamou atenção que Lima teve várias reuniões durante o dia, entre elas na Toca da Raposa II. Ele contou detalhes pelo Instagram.

“Fala, galera! Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje na labuta, uma série de compromissos. Vou mostrar para vocês um pouquinho do meu dia a dia. O tempo está corrido, viu, rapaz? Está corrido. Três, quatro reuniões por dia e não para. Agora, vocês vêm comigo. Bora lá?”, iniciou.

“Na primeira reunião do dia, nós estamos aqui, ó [mostra escudo do Cruzeiro]. Olha ele aí [Pedro Lourenço]. Manda um abraço para todo mundo aí, Pedrinho”, brincou.

Gusttavo Lima fez negócios com o Cruzeiro recentemente. Ele foi responsável por liberar o jovem meia Akiles, de 16 anos, que se transferiu do Paranavaí, time do cantor sertanejo, para a Raposa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.