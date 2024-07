Defesa do Flamengo vive pior momento na ‘Era Tite’

O Flamengo superou o Vitória na última quarta-feira, mas com uma atuação pobre, em Salvador. Além da baixa criação, a defesa voltou a dar sinais da instabilidade na atual temporada. Pela sétima vez consecutiva, o clube carioca voltou a sofrer um gol de uma equipe adversária. A sequência é a pior do setor na passagem de Tite.

Contra o Vitória, o Flamengo teve mudanças no setor defensivo. O zagueiro Léo Pereira retomou a posição de titular, ao lado de Fabrício Bruno. David Luiz , por sua vez, ficou como opção no banco de reservas. Além disso, Viña começou jogando na vaga de Ayrton Lucas na lateral esquerda, e Tite não pode escalar Pulgar e Wesley com problemas físicos.

O Rubro-Negro nos dois últimos jogos terminou com três pontos sobre Criciúma e Vitória. Porém, em jogos contra o Juventude, Fortaleza e Cuiabá custaram preciosos pontos para o Flamengo na luta pelo título do Brasileiro.

Tite, como sempre reforça em coletiva, disse que o clube busca a evolução para o equilíbrio na defesa e no ataque. Atualmente, o Fla tem 13 de saldo de gols, com 32 gols e 19 sofridos.

Com a vitória no Barradão, o Flamengo terminou o primeiro turno com 37 pontos, passou o Palmeiras – assumindo a segunda colocação – e diminuiu a distância para o líder Botafogo, que tem um jogo a mais e 40 somados. No próximo domingo, o Rubro-Negro estreia no returno contra o Atlético-GO, no Maracanã, às 16h.

