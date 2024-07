Reinier, ex-Flamengo, marca gol em amistoso na volta ao Real Madrid

De volta ao Real Madrid, Reinier, ex-Flamengo, marcou um gol no amistoso de pré-temporada contra o Albacete nesta semana, na vitória por 3 a 0 do clube merengue. O meia-atacante entrou no segundo tempo e balançou a rede. Além disso, Brahim Díaz e Juanmi Latasa completaram o placar.

Reinier tem contrato com o Real até junho de 2026 e está treinando com a equipe principal para o início de 2024/25. No entanto, não é certo que ele continue no clube, podendo ser emprestado novamente. Dessa maneira, é fundamental que ele apresente um bom futebol nesta pré-temporada para ser aproveitado pela comissão técnica de Carlo Ancelotti.

“Estou fazendo a pré-temporada aqui no Real Madrid desde o início e os treinos são ótimos. Recebi a oportunidade de jogar um tempo inteiro e tive a felicidade de marcar um dos gols da vitória. Estou feliz, motivado e continuarei me dedicando ao máximo para tentar conquistar meu espaço e realizar uma boa temporada”, disse o brasileiro.

Reinier chegou ao Real Madrid em 2020 e foi para o Real Castilla (time B). Mas, no ano seguinte, acabou sendo emprestado ao Borussia Dortmund para ganhar experiência. Passou pelo Girona e, na temporada passada, estava no Frosinone, da Itália.

Além disso, em junho deste ano, o jornal espanhol ‘As’ noticiou que o Real Madrid estava em busca de um destino para recuperar o investimento feito há quatro anos, quando pagou cerca de 30 milhões de euros (R$ 136 milhões na época). No entanto, o atleta se reapresentou ao clube em 15 de julho e sua permanência ainda é incerta.

