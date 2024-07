PSG dobra oferta do Barcelona por Nico Williams

A contratação de Nico Williams é a grande prioridade do Barcelona nesta janela de transferências, e o presidente Joan Laporta deixou claro na apresentação do técnico Hansi Flick que estão preparados para fazer uma grande contratação e dar um salto de qualidade no elenco. No entanto, segundo a ‘Catalunya Ràdio’, o PSG ofereceu o dobro do salário ao atacante do Athletic Bilbao para impedir sua contratação pelo Barça.

O Barcelona confia que Nico Williams aceitará a proposta e acredita que fez uma oferta suficiente para convencer o atacante, mas os catalães não estão sozinhos na disputa por sua contratação. Mas, a mesma fonte informou que o PSG estaria disposto a dobrar o salário oferecido pelo Barça para garantir a contratação do atacante.

Apesar dessa situação, o Barcelona mantém a calma quanto ao futuro de Nico Williams. Assim, o clube continua convencido de que o atacante do Athletic deseja vestir a camisa blaugrana na próxima temporada. Os culés não aumentarão a oferta feita recentemente e esperam uma resposta em breve para planejar com mais tranquilidade o restante das movimentações no mercado.

