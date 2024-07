Destaque do Botafogo, Júnior Santos se manifesta após cirurgia

O atacante do Botafogo, Júnior Santos, se manifestou pela primeira vez após ter confirmada uma fratura na tíbia da perna esquerda e passar por cirurgia para corrigir lesão. O artilheiro do Glorioso no ano se machucou no jogo contra o Internacional, no último sábado, e a previsão de retorno aos gramados é de três meses.

Mensagem de Júnior Santos

“A cirurgia foi tudo bem e agora é iniciar os próximos passos com muita dedicação, como sempre foi na minha vida. Não foi fácil, mas sempre me mantive firme para superar os obstáculos.

Agradeço muito a todos os profissionais que me ajudaram nesse momento, aos médicos envolvidos em todo o processo e a todos que ainda vão me ajudar na sequência do tratamento. Ao Botafogo por todo suporte e apoio de sempre.

Vamos em frente, com fé em Deus e luta. Estarei na torcida e dando todo apoio no dia a dia no clube.”

Importante no time

O possível retorno do jogador, ainda esta temporada, afinal, é muito importante para o time e principalmente para Artur Jorge. Além da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o clube carioca, aliás, ainda pode estar na disputa da Libertadores e da Copa do Brasil.

A lesão, aliás, aconteceu no início do segundo tempo contra o Inter. Aos oito minutos, o jogador caiu sozinho no gramado e precisou deixar o campo. Ele saiu mancando direto para o vestiário. Na última segunda-feira (22), o atacante realizou exames, que constataram a lesão no tornozelo.

