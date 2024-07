Hugo Moura ganha sequência e projeta ser ‘ídolo do Vasco’

Hugo Moura teve um início complicado, mas conseguiu se firmar no Vasco. O volante ganhou espaço com o técnico interino Rafael Paiva nos últimos três jogos do clube carioca no Brasileiro. Com três assistências em 12 jogos, o atleta acredita ser capaz de viver muito mais na equipe de São Januário.

“O Vasco estava precisando, então pelo meu empenho dentro de campo também fico feliz. Eu quero jogo a jogo dar o meu melhor, quero deixar a torcida satisfeita. Estou muito feliz aqui no Vasco e, claro, quero virar ídolo vestindo essa camisa porque é uma camisa muito grande no futebol brasileiro”, disse em entrevista à “ESPN”.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, o meio-campista de 26 anos viveu um dos momentos mais difíceis da carreira logo na sua quarta partida pelo novo clube, quando foi expulsou contra o Athletico, em derrota por 1 a 0 na Ligga Arena, pelo Brasileirão.

Após o episódio, Hugo conviveu com a desconfiança da torcida e não entrou em campo em alguns jogos. Porém, desde que Paiva voltou ao comando do time, se firmou na equipe carioca.

Passagem pelo Flamengo

A sua contratação pelo Vasco também foi vista com desconfiança, pelo momento da equipe e também pelo seu passado como jogador do Flamengo. O volante comentou o peso disso.

“Eu me blindei muito da rede social. Claro que tem um pouquinho do meu passado (no Flamengo), a gente sabe que eles (torcedores) ficam ligados nisso, são torcedores e amam o Vasco, mas eu vim para cá para ajudar o Vasco, dar a vida pelo Vasco, porque, querendo ou não, o que coloca comida dentro da minha casa, da minha família, do meu filho. Vou honrar essa camisa sempre”, opinou.

