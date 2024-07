Ramón Díaz valoriza empate e projeta evolução do Corinthians

Na Neo Química Arena, o Corinthians empatou com o Grêmio por 2 a 2, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo interrompeu a série de duas vitórias seguidas do Timão no torneio nacional. Agora, o time está na 14ª colocação.

Na coletiva de imprensa, o técnico Ramón Díaz colocou um pé no freio da empolgação da torcida e lembrou que o time precisa de muita coisa para melhorar.

“Eu disse na entrevista antes do jogo que seria um jogo difícil, o Grêmio é um grande clube e precisava de pontos. Seria uma partida que teríamos que sermos inteligentes e calmos. O primeiro tempo me agradou, o segundo tempo menos. Tivemos pouco tempo de recuperação, assim como teremos para domingo. Os jogadores se esforçaram muito, teremos pouco tempo de trabalho para melhorar algumas coisas táticas. Estamos contentes e não. Contente pela reação da equipe e dos torcedores, que ajudaram o time a não perder a partida e conseguir recuperar. Há coisas a melhorar. Teremos que recuperar, não estamos 100% contentes porque queríamos ganhar, são muitos jogos e vamos tentar recuperar”, analisou Ramón Díaz.

Corinthians na luta

Em outro trecho da coletiva, o comandante valorizou o empate contra o Tricolor e prometeu entrega para sair da zona incômoda da classificação.

“Temos uma análise, mas o ajuste fino fazemos antes de jogar. Hoje não pudemos contar com Alex Santana, mas sabemos que podemos brigar os dois jogos. O Grêmio está passando por uma situação complicada, mas é um grande time do Brasil. Temos que trabalhar porque temos muitas finais pela frente. Acredito no grupo e no Corinthians. Fizemos sete de nove pontos, acho que não está tão mal. Claro que a gente queria ganhar em casa, estamos acreditando e gostando de ganhar. Vamos seguir lutando como sempre”, declaração.

O próximo jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro será domingo, contra o Atlético-MG, na Arena MRV.

