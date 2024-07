Bruno Tabata treina no Palmeiras após voltar de empréstimo e aguarda desfecho

O meia-atacante Bruno Tabata retornou ao Palmeiras enquanto espera o desfecho das conversas com o Qatar SC, clube pelo qual atuou por empréstimo até o dia 30 de junho. O Verdão negocia a transferência em definitivo, o que deve se confirmar nos próximos dias.

Nesta quinta-feira (25), o jogador esteve no treinamento na Academia de Futebol, em São Paulo, na reapresentação do grupo após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Embora tenha mostrado boa performance no futebol do Qatar, ele não será aproveitado pelo técnico Abel Ferreira. Na temporada 2023/24, ele anotou 13 gols e sete assistências em 28 jogos pela equipe árabe.

Pedido de Abel ao clube paulista, o atleta chegou ao Palmeiras em 2022, mas não se conseguiu firmar em momento algum. Disputou 34 partidas, com apenas dois gols e uma assistência.

Sem Bruno Tabata, portanto, o Palmeiras volta a campo neste sábado (27), às 19h, quando recebe o Vitória, no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.