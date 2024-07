Em jogo com gol contra bizarro, Goiás e CRB empatam pela Série B

Goiás e CRB empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (25), em Goiânia, pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro. O goleiro Matheus Albino, do time alagoano, foi um dos destaques do jogo com grandes defesas, em especial no primeiro tempo. Os gols, aliás, saíram apenas na etapa final.

Paulo Baya abriu o placar para os donos da casa antes do primeiro minuto, porém, aos nove, os visitantes igualaram em um lance bizarro. João Pedro esticou a bola no comando de ataque, Sander tentou cortar de joelho e mandou contra a rede esmeraldina no estádio da Serrinha.

Nos acréscimos, já aos 49′, Thiago Galhardo levou o segundo amarelo e foi expulso de campo. Ele havia recebido advertência dez minutos antes com o primeiro cartão.

Com o resultado, o Esmeraldino desperdiça a oportunidade de entrar no G4. Com 25 pontos, ocupa a sétima colocação.Já o CRB, com 23 e um jogo a menos, aparecem em 11º na tabela.

Na próxima rodada, o CRB recebe, no domingo (28) às 18h30, o líder Santos no Estádio Rei Pelé, em Maceió. No dia seguinte, às 21h, o Goiás volta a jogar na Serrinha, desta vez frente ao Amazonas.

Jogos da 17ª rodada da Série B

Segunda-feira (22)

Santos 4×0 Coritiba

Terça-feira (23)

Chapecoense 1×1 Sport

Operário 0x0 Novorizontino

Mirassol 0x0 Avaí

Ituano 0x0 América-MG

Ponte Preta 2×0 Vila Nova-GO

Quarta (24)

Brusque 1×0 Paysandu

Amazonas 1×1 Guarani

Quinta (25)

Goiás 1×1 CRB

Ceará 4×1 Botafogo-SP

