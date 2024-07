Maestro em alta: Ganso tem papel decisivo na produção ofensiva do Fluminense

Com a chegada do técnico Mano Menezes, o Fluminense começa a reagir no Campeonato Brasileiro e tenta seguir a arrancada para deixar o Z4. Assim, um dos jogadores do elenco tem se destacado desde que a equipe patinava e não conseguia vencer na competição. Trata-se de Paulo Henrique Ganso, que teve participação em cinco dos últimos seis gols do Tricolor no campeonato.

No duelo com o Palmeiras, diante de mais 51 mil torcedores no Maracanã, o meia voltou a ter uma boa atuação e a dar dinâmica ao setor. Dessa forma, se apresentou em diversas áreas do campo e auxiliou as investidas de Samuel Xavier pela direita e de Jhon Arias em metade da segunda etapa.

Antes disso, quando o Tricolor ainda não podia utilizar os reforços e patinava na lanterna da competição, coube ao camisa 10 chamar a responsabilidade e ser o atleta mais produtivo do sistema ofensivo. Afinal, Arias estava com a Colômbia na Copa América, enquanto Germán Cano vive sua pior fase com a camisa do clube de Laranjeiras.

Camisa 10 em ação

No empate com o Juventude, quando a equipe ainda era comandada por Fernando Diniz, Ganso iniciou a jogada, que resultou no pênalti em Martinelli. Marcelo foi para a cobrança e abriu o placar, entretanto o time deixou a vitória escapar entre os dedos.

Mais uma vez no Maracanã, diante do Atlético-GO, foi dos pés do meia que saiu o gol do Fluminense. O jogador acertou um belo chute de fora da área e abriu o placar, porém novamente a equipe não teve força para triunfar e sofreu a virada nos minutos finais.

Já sob o comando de Mano Menezes, o meia novamente arriscou de longe e deixou tudo igual contra o Inter, ainda no primeiro tempo, na estreia do treinador. O resultado estancou as derrotas consecutivas, mas ainda era pouco. O camisa 10 também ajudou o time a conquistar mais um ponto, contra o Criciúma, fora de casa, quando iniciou o lance, que resultou no gol de Kauã Elias – com passe de Esquerdinha.

Além disso, teve uma atuação de gala no duelo com o Cuiabá, na Arena Pantanal. Com bons passes, fez a bola circular e foi o cérebro da equipe. De forma inteligente, se movimentou na área para aproveitar o cruzamento rasteiro de Arias e com um corta-luz enganar toda a defesa. Kauã Elias reapareceu e fez o tento da vitória.

Mais opções para Mano

Na última quarta-feira (24), Ganso não participou do gol, visto que já tinha deixado o campo para a entrada de Marcelo. Com a chegada dos reforços e o retorno do lateral-esquerdo, o treinador tem mais peças para fazer a engrenagem girar e o time reagir. O meia terá agora mais opções para trabalhar a bola e ser ainda mais decisivo para clarear jogadas e encaixar passes.

