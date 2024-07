Internacional encaminha saída de Matheus Dias

O Internacional recebeu uma proposta do Nacional, da Ilha da Madeira, que deseja contratar o meio-campista Matheus Dias. O Colorado deu sinal verde para as conversas avançarem. O jogador está relacionado para o duelo contra o Bahia, neste final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, mas deve ser cortado.

O Nacional retornou à elite do futebol português após ser vice-campeão da Segunda Divisão e quer montar um elenco competitivo. No momento, Matheus Dias chegaria por empréstimo até junho de 2025, com valor fixado se os portugueses estiverem interesse na compra em definitivo.

O Colorado vê com bons olhos a saída do garoto neste momento, já que ele não teria muitos minutos jogando na equipe. O Internacional conta com um alto número de volantes e prejudicaria o tempo do atleta em campo. Além disso, espera que o jogador apareça para o futebol do exterior.

A negociação está sendo tratada como encaminhada, mas ainda não concluída. Por conta disso, ainda não se sabe se o jogador vai ser relacionado para o embate contra o Bahia. O desejo de seu empresário é que ele acabe sendo liberado.

A passagem de Matheus Dias no Internacional