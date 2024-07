Jogos Olímpicos: Luis Roberto e Galvão Bueno dividem opiniões

O narrador Luis Roberto reencontrou Galvão Bueno durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Ao lado de Daiane dos Santos e ítalo Ferreira, a experiente dupla comandou a transmissão na Globo. A interação entre os dois, contudo, dividiu opiniões.

Galvão Bueno e Luis Roberto durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris – Foto: Reprodução

Alguns internautas observaram um certo desconforto em Luis Roberto durante a exibição. Por vezes, Galvão Bueno acabava tomando às rédeas da apresentação. Não foram poucos os recortes que acabaram viralizando nas redes sociais com observações sobre o comportamento da dupla enquanto participavam da transmissão.

Galvão Bueno retorna à emissora de forma pontual para a Olimpíada. Antigo número 1 da Globo, o experiente narrador, entretanto, atuará como comentarista. Ele anunciou sua aposentadoria como narrador após a Copa do Mundo do Qatar, no fim de 2022. Já Luis Roberto e Milton Leite serão os responsáveis por dividir as narrações com outros nomes como Gustavo Villani, Everaldo Marques e Renata Silveira.

Confira algumas reações:

https://twitter.com/Fasanfer13/status/1816888105061732392

O Galvão Bueno simplesmente não consegue se manter no papel de comentarista e toda hora tá atropelando o Luís Roberto. Tá feio. #Paris2024 pic.twitter.com/FmyidjG5Gs — Danilo wants to battle! (@Reenlsober) July 26, 2024

Galvão e Luís Roberto falando ao mesmo tempo. Tá difícil demais, ninguém consegue concluir o raciocínio. #Paris2024 — Chico Barney (@chicobarney) July 26, 2024

HAHAHAHAHAHAHAHAHA O LUIS ROBERTO VAI MATAR O GALVÃO!!!!!! HAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAAHAHAHAH#Paris2024 pic.twitter.com/ceCWBLbcpu — Renato (@renatoreis__) July 26, 2024

Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos marca oficialmente o início do evento. Porém, as disputas esportivas já tiveram início na última quarta-feira (24).

