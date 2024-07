São Paulo e Vitória negociam o empréstimo de Moreira

Sem espaço com o técnico Luis Zubeldía, o lateral-direito Moreira pode trocar o São Paulo pelo Vitória. Afinal, os dois clubes estão negociando o empréstimo do jogador, que é um desejo de Thiago Carpini, comandante do Rubro-Negro baiano e que treinou o Tricolor no início do ano. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Anderson Mattos.

O São Paulo vê como boa a possibilidade de Moreira sair para ganhar experiência e minutos de jogo. Com apenas 20 anos, ele é visto com bom potencial. Contudo, sofreu com muitas lesões nos últimos anos.

O que pesa contra o acordo pela cessão de Moreira é o tempo de contrato. Afinal, o Vitória quer ter o jogador por um ano. Do mesmo modo, o São Paulo quer emprestá-lo somente até o fim de 2024, uma vez que Rafinha, que disputa a posição de titular com Igor Vinícius, vai pendurar as chuteiras em dezembro.

Moreira não tem recebido oportunidades até pela forte concorrência no setor. Na atual temporada, disputou apenas nove partidas, mas ficou fora do banco de reservas em diversas ocasiões. Do total de jogos, cinco foram ainda sob o comando de Thiago Carpini, de janeiro a abril.

O Tricolor volta a campo neste sábado (27), quando enfrenta o Fortaleza, no Castelão, às 21h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

