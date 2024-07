John, goleiro do Botafogo, investe em analista para melhorar desempenho

Depois que assumiu a titularidade, o goleiro, visando a melhorar sua performance, além do trabalho interno no clube, contratou Abner Tobias, analista de desempenho. Assim, o profissional ajuda John a aprimorar suas características, além de avaliar as dos rivais. Dessa forma, ele consegue colocar em prática durante as partidas.

As sessões, que duram de 30 a 50 minutos, são realizadas após as partidas. Primeiro, analisam os lances positivos, as oscilações o que precisa melhorar. Além das defesas, avaliam também jogadas com a bola no pé, assim como as saídas do gol em bola aérea. Na sequência, a análise é dos adversários: os movimentos que gostam de fazer, como atacam e as melhores formas de conter o perigo.

“A gente fez pela primeira vez antes do jogo contra o Flamengo e, depois daquela vitória, fechou e vem fazendo a cada rodada. Ele estava só com três jogos no Botafogo, dois no Carioca e um na Libertadores. Estava querendo investir e sabia que precisava ver jogo o a jogo o que precisava melhorar”, conta o profissional.



Outros jogadores também fazem o trabalho