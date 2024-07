Botafogo encaminha contratação do atacante Matheus Martins

O Botafogo segue bem ativo no mercado de transferências. O clube encaminhou a contratação do atacante Matheus Martins, que estava na Udinese e cria do Fluminense. O contrato será por quatro anos e meio.

O Alvinegro, inclusive, vai pagar 10 milhões de euros (R$ 61,39 milhões na cotação atual) e pode desembolsar mais 2 milhões de euros (R$ 12,28 milhões) por metas. Um dos entraves era o fluxo de pagamento. O Botafogo, aliás, conseguiu chegar a um meio termo com os italianos para condições mais confortáveis.

A chegada do atacante, aliás, é importante para suprir as ausências de Eduardo e Júnior Santos no ataque alvinegro. Lesionados, os jogadores, inclusive, devem perder boa parte da temporada.

O Fluminense por revelar Matheus tem direito a 300 mil euros (cerca de R$ 2 milhões) pelo mecanismo de solidariedade. O jovem deixou o clube em 2022, quando saiu do clube.

Temporada de Matheus Martins

Depois de uma primeira temporada tímida em 2022/2023, com apenas seis partidas pelo Watford, Matheus Martins, aliás, se consolidou no futebol inglês em 2023/2024. Foram 43 partidas, sendo 24 como titular, com seis gols e duas assistências. Por outro lado, o clube foi apenas o 15º colocado na Championship, a segunda divisão inglesa.



