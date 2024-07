Juventude x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Próximos na tabela de classificação, Juventude e Criciúma fazem duelo neste sábado, às 19h (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O time Jaconero busca manter os bons resultados dentro de casa, enquanto o Tigre quer retomar o caminho das vitórias.

O Juventude ocupa a 12ª posição, zona de classificação da Sul-Americana, com 21 pontos. Do outro lado, o Criciúma flerta com a zona de rebaixamento e ocupa a 15ª colocação, com 18 pontos no momento.

Onde assistir

A partida entre Juventude e Criciúma terá transmissão do Premiere.

Como chega o Juventude

O Juventude, aliás, ainda não perdeu jogando em casa neste Campeonato Brasileiro. A partida contra o Criciúma também marcará o reencontro do técnico Jair Ventura com a torcida no Estádio Alfredo Jaconi.

Para este compromisso, o time Jaconero, inclusive, terá desfalques. O zagueiro Zé Marcos, afinal, levou cartão vermelho contra o Cruzeiro e o lateral-direito João Lucas, aliás, levou o terceiro amarelo e também sofreu uma lesão na coxa.

Mas o time terá retornos. O zagueiro Rodrigo Sam volta de suspensão e volta ao time. Já o volante Jadson cumpriu o terceiro amarelo e será titular contra o Criciúma. Na reapresentação também será possível saber se o volante Guilherme Castilho e o atacante Diego Gonçalves ficarão à disposição para a partida. Os dois são reforços na janela de transferências.

Como chega o Criciúma

Do outro lado, o Criciúma, aliás, vem de cinco jogos sem vitórias no Brasileirão. Na última rodada, a equipe, por sua vez, empatou em casa com o Fortaleza por 1 a 1. O adversário está três pontos atrás do Juventude na tabela.

O Tigre, do técnico Cláudio Tencati, terá, inclusive, a volta de atletas que estavam suspensos, como Barreto, Claudinho e Allano. Além disso, o zagueiro Tobias Figueiredo e o volante Ronald não jogaram contra o Fortaleza, pois pertencem ao time do nordeste. O atacante Felipe Vizeu voltou na rodada anterior após ter uma contratura muscular na região lombar. Entretanto, voltou a sentir dores novamente.

JUVENTUDE X CRICIÚMA

20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 27/7/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Zé Marcos, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Luís Oyama, Caíque e Lucas Barbosa; Jean Carlos, Erick Farias e Gilberto. Técnico: Jair Ventura.

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Barreto, Newton, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Allano e Bolasie. Técnico: Claudio Tencati.

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

