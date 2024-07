Roberto Firmino no Corinthians? Saiba o salário do atacante no Al-Ahli

Nesta semana, o nome de Roberto Firmino, atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita, entrou no radar do Corinthians. Apesar de não confirmar nenhuma negociação, ele seria uma espécie de presente da Esportes da Sorte, nova patrocinadora master do clube paulista.

Torcedor declarado do Timão, o atacante é um sonho antigo da Fiel Torcida, que gostaria de contar com um dos principais jogadores da história do Liverpool em seu elenco.

Mesmo com toda a especulação a seu respeito nos bastidores do Corinthians, Roberto Firmino foi descartado de forma protocolar pelo presidente Augusto Melo. O motivo fica por conta do salário, um dos maiores do mundo. Além de pagar uma fortuna mensal ao jogador, o Corinthians teria que comprar o centroavante junto ao clube árabe. O vinculo com o Al-Ahli é junho de 2026.

Devido ao enorme investimento, os valores assustaram o Timão, que prefere não se colocar em mais dívidas, pois a vida financeira do clube não anda das melhores.

Salário Roberto Firmino

Logo depois de fechar a sua passagem no Liverpool, um dos maiores clube da Inglaterra, Roberto Firmino tornou-se uma das atrações do mundo árabe, mais precisamente do Al-Ahli.

Por conta do forte investimento do governo local nas finanças do clube, o centroavante recebeu uma proposta astronômica. No intuito de fechar o último contrato da carreira não pensou duas vezes e topou o desafio. Na Arábia Saudita, o valor anual é de R$ 117,8 milhões. Ou seja, por mês, o ganho do jogador está em R$ 9,81 milhões.

Desde a sua chegada ao Al-Ahli, Roberto Firmino participou de 32 jogos, anotou nove gols e deu sete assistências, números abaixo do esperado por causa do investimento em sua contratação.

