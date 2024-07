Botafogo x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo recebe o Cruzeiro neste sábado (27), às 21h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é o primeiro do segundo turno da competição nacional. O Alvinegro, comandado pelo técnico Artur Jorge, busca manter a liderança do campeonato, enquanto a Raposa, sob o comando de Fernando Seabra, tenta se firmar no G6.

Onde assistir

A partida entre Botafogo e Cruzeiro será transmitida pelo Premiere.

Como chega o Botafogo

A equipe carioca terá problemas para o confronto. O técnico Artur Jorge, aliás, não terá quatro jogadores considerados titulares. Além do meia Eduardo e do atacante Júnior Santos, o volante Marlon Freitas e o lateral-esquerdo Cuiabano vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Danilo Barbosa ou Allan disputam vaga ao lado de Gregore, e Marçal assume a lateral pelo lado esquerdo.

Apesar das baixas, o zagueiro Lucas Halter, inclusive, volta a ficar à disposição e pode entrar em campo para um rodízio na defesa. Apesar disso, o técnico Artur Jorge também poderá poupar alguns jogadores por desgaste físico e já projetando o duelo contra o Bahia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Botafogo tem o Nilton Santos como uma verdadeira fortaleza. Dentro de casa, o time carioca somou 22 dos 40 pontos no torneio – sete vitórias, uma igualdade e um revés. Além disso, marcou 16 gols e sofreu apenas cinco.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro, aliás, contará com o retorno de Barreal para o jogo contra o Botafogo. O argentino disputa posição com Matheus Henrique. Outra novidade no time celeste será a entrada do zagueiro argentino Lucas Villalba, que deve assumir a vaga de Zé Ivaldo, que está suspenso.

Por outro lado, o técnico Fernando Seabra não terá o zagueiro Zé Ivaldo, que está suspenso após levar o terceiro amarelo no jogo contra o Juventude. O atacante Gabriel Veron, que sofreu lesão muscular na coxa esquerda, segue fora dos relacionados.

O Cruzeiro, além disso, terá que melhorar o desempenho fora de casa no Brasileiro. A Raposa tem apenas o 12º melhor aproveitamento nesse quesito. Em 10 apresentações longe de seus domínios, o clube mineiro, afinal, teve duas vitórias, dois empates e seis derrotas (26,67% de aproveitamento), sendo apenas oito pontos somados.



BOTAFOGO X CRUZEIRO

20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 27/7/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: John; Damián Suárez (Mateo Ponte), Bastos (Lucas Halter), Barboza e Marçal; Gregore (Allan), Danilo Barbosa, Luiz Henrique e Tchê Tchê; Savarino e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

CRUZEIRO: Cássio; William, Villalba, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique (Barreal); Matheus Pereira, Lautaro Díaz e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Leone Rocha (GO)

VAR: Rodrigo Ferreira (SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.