Dudu vibra com marca de 450 jogos no Palmeiras, e manda recado ao torcedor

O ídolo Dudu comemora a marca de 450 jogos vestindo a camisa do Palmeiras. Assim, nas redes sociais, o craque fez uma postagem agradecendo os torcedores e falando sobre ficar mais tempo.

Dudu, aliás, chegou ao clube paulista em 2015 e virou um dos maiores campeões no Alviverde. Ele teve uma saída de uma temporada para o Al-Duhail, em formato de empréstimo, mas retornou em 2021.

“Nesta semana, tive a honra de alcançar a marca de 450 jogos pelo Palmeiras. Durante esses quase 10 anos aqui, vivi momentos maravilhosos e inesquecíveis. Ao lado dos meus companheiros, conquistei muitos títulos, fiz jogos bons, outros nem tanto, e também cometi erros, como qualquer pessoa”, publicou o camisa 7 nas redes sociais.

Todavia, Dudu é o 16º jogador que mais vestiu a camisa do Palmeiras na história. Desse modo, para chegar ao top 10, precisará de mais 32 partidas e, assim, ultrapassar Edu Bala.

“Sei que a história que construí no Palmeiras e a minha relação com toda a nossa torcida é maravilhosa e de muito respeito, mas não quero parar por aqui. Quero seguir colecionando momentos de muitas alegrias ao lado de vocês. O meu desejo é ficar aqui por muito tempo, até quando eu achar que não posso mais entregar o que vocês esperam de mim”, resume o ídolo em uma postagem nas redes sociais.

Números de Dudu pelo Palmeiras

Pelo Palmeiras, o atacante soma 449 jogos, com 414 atuando como titular. Contudo, marcou em 88 oportunidades, além de contribuir com 102 participações em gols, ao dar assistências.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.