Marcelo visita museu do Fluminense com a família: ‘Arrepiado’

O lateral Marcelo visitou o Museu Fluminense FC, em Laranjeiras, nesta sexta-feira (26/07). Ao lado da esposa, Clarice, e dos filhos Enzo e Liam, o ídolo relembrou suas conquistas com o Tricolor e conheceu um pouco mais sobre a história do clube.

“É muito gratificante. Quero dar os parabéns ao Fluminense por ter feito esse cantinho especial. Fiquei muito feliz de fazer parte da história. Não fala só de futebol, mas dos esportes olímpicos, do Estádio de Laranjeiras, de coisas marcantes do passado e do presente também. Fico muito feliz de poder contar para os meus filhos e para a minha esposa como é a história do clube. Vou voltar aqui sempre”, disse Marcelo.

O momento mais especial da visita foi o reencontro de Marcelo com a taça da Conmebol Libertadores. Além disso, o lateral assistiu aos momentos marcantes da campanha e relembrou a trajetória até a Glória Eterna.

“Estava vendo todos os gols e passa um filme na cabeça. Fiquei arrepiado porque já passou um ano da final da Libertadores, do jogo contra o Internacional, jogos marcantes para a gente. Quando eu vejo outra vez, o coração acelera e já quero estar no campo de novo, vivendo aquela experiência, com a torcida. É bem legal a emoção quando se entra naquela sala, ver os gols, as vitórias”, declarou o lateral.

Pelo Fluminense, Marcelo, aliás, conquistou a Conmebol Libertadores 2023, a Conmebol Recopa 2024, os Campeonatos Cariocas de 2005 e 2023 e a Taça Rio de 2005. O Moleque de Xerém tem 98 jogos com a camisa tricolor e 11 gols.

