Na estreia de Arne Slot, Liverpool vence amistoso contra o Betis

O Liverpool venceu a equipe do Betis, da Espanha, em um amistoso realizado nesta sexta-feira (26). Foi a primeira partida do clube inglês sob o comando do holandês Arne Slot, ex-Feyenoord. O meia húngaro Dominik Szoboszlai marcou o único gol do duelo, 1 a 0

Desse modo, o Liverpool realizou o primeiro de três jogos de sua pré-temporada em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Oito jogadores que atuaram na Copa América e na Eurocopa ainda seguem fora do time.

Todavia, o egípcio Salah esteve presente e contribuiu com a assistência para o gol. Assim, as próximas partidas do time serão contra seus principais rivais na Inglaterra: Manchester United e, depois, Arsenal.

Liverpool estreia no campeonato inglês em agosto

Contudo, a estreia na Premier League está marcada para o dia 11 de agosto e será contra o Ipswich Town, fora de casa. O time não vence a liga nacional desde a temporada 2020/2021, e observou o Manchester City sendo tetracampeão.

