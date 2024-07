Em lados opostos, Ituano empata contra o Vila Nova, pela Série B

Em duelos de opostos na Série B, o Ituano, décimo-nono colocado, empatou contra o Vila Nova, que está na segunda colocação da competição. A partida ocorreu no Estádio Novelli Júnior e valeu pela 18ª rodada.

Desse modo, o time comandado por Alberto Valentim segue mal e soma apenas 13 pontos, sendo seis de desvantagem para o primeiro fora do Z4. Contudo, o time goiano chegou aos 29 pontos e está a três do Santos, que lidera.

Todavia, o jogo não teve grandes oportunidades, e as equipes se arriscaram muito pouco. O Vila Nova, no segundo tempo, até tentou mais e conseguiu uma superioridade quando Luciano Naninho entrou em campo, mas não exigiu nenhuma grande defesa de Saulo, goleiro do Ituano. O público presente, aliás, foi de 1.188 torcedores, o terceiro pior do clube paulista na Série B.

Próximos jogos de Ituano e Vila Nova

O Galo de Itu agora volta a campo para enfrentar o Amazonas FC, fora de casa. O jogo será no sábado (3). Por outro lado, o Vila Nova terá pela frente o Paysandu, na segunda-feira (5).

Jogos da 18ª rodada da Série B

Sábado (27)

Coritiba x Chapecoense – 17h

Mirassol x Operário – 17h

Sport x Ponte Preta – 18h

Domingo (28)

Guarani x Brusque – 16

CRB x Santos – 18h30

América MG x Ceará – 18h30

Segunda (29)

Paysandu x Novorizontino – 18h30

Terça (30)

Avaí x Botafogo SP – 21h

Goiás x Amazonas FC – Adiado (Ainda sem data definida)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.