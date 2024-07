Bittencourt apresenta ao Conselho do Fluminense projeto de empresa para gerir Maracanã

Em reunião na noite desta sexta-feira (26), no Salão Nobre do Fluminense, nas Laranjeiras, o presidente Mário Bittencourt apresentou ao Conselho Deliberativo o detalhamento da criação da nova empresa, em parceria com o Flamengo, que terá a responsabilidade de gerir o Maracanã pelos próximos 20 anos. Para formalizar a criação da empresa, que deverá se chamar Fla-Flu Serviços, é necessária a aprovação dos sócios.

associados votarão pelo Sim ou Não em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que ocorrerá na próxima segunda-feira (29). Para votar, sócios contribuintes e proprietários precisam ter mais de um ano de associação aos quadros do clube e estar em dia com suas mensalidades.

Sócios do Fluminense

Além disso, os integrantes do Sócio Futebol aptos a votar são aqueles das modalidades Arquiba 75%, Arquiba 75% Toda Terra, Plano Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, e Maraca+ Família. Esses sócios, por fim, precisam ter mais de dois anos de associação ininterrupta. Ademais, não podem ter mais do que três meses de inadimplência durante esse período. Vale ressaltar que somente os titulares dos planos família têm direito a voto.