Real Madrid apresenta Endrick, que se emociona

Neste sábado, o Real Madrid apresentou o atacante Endrick. Visivelmente emocionado, o atacante, que completou 18 anos no último dia 21, não conteve as lágrimas. De acordo com a imprensa espanhola, mais de 40 mil pessoas estiveram presentes no estádio Santiago Bernabéu.

Em suas primeiras palavras com a camisa 16 dos merengues, Endrick admitiu a emoção e a surpresa com a grande presença de torcedores:

“Não esperava tudo isso. Tanta gente assim. Sempre fui um fã e agora sou jogador do Real Madrid. Não consigo descrever o que estou sentindo. Sempre foi um sonho e hoje se tornou realidade”.

O dia de Endrick, em resumo, começou com a realização de exames médicos. Em seguida, ocorreu o encontro com Florentino Pérez, presidente do clube, para a assinatura oficial do contrato de seis anos com o clube espanhol. Por fim, foi ao gramado saudar a torcida e dizer suas primeiras palavras como jogador merengue.

Ainda não há previsão quanto a data de estreia de Endrick no Real Madrid. De acordo com publicações espanholas, o brasileiro pretende antecipar o retorno das férias. O clube está nos Estados Unidos em pré-temporada sem suas principais estrelas e jogará contra o Milan, o Barcelona e o Chelsea (06/08) antes da estreia oficial na temporada, dia 14 de agosto, contra a Atalanta, pela Supercopa da Uefa.

