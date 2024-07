Raphinha pode trocar Barcelona por gigante da Inglaterra

Prestes a se reapresentar ao Barcelona depois das férias, Raphinha, meia-atacante do clube catalão, segue chamando a atenção do mercado da Inglaterra. Na Terra da Rainha, a mídia local insiste que o jogador, ex-Leeds United, pode regressar à Premier League. Desta vez, no entanto, em um clube maior: o Arsenal.

Segundo o jornal “Mirror”, o Arsenal vai investir pesado no jogador brasileiro: 50 milhões de euros (R$ 307 milhões) para tirá-lo do Barcelona. Nos Gunners, o ex-volante Edu, compatriota de Raphinha, tem outra carta na manga: a camisa 10 do time londrino. Mais uma arma, então, para seduzi-lo.

O Chelsea seria outro clube londrino interessado no ponta. Mas o Arsenal, de acordo com a publicação, saiu na frente e fez a oferta ao Barça. Os Gunners, prestes a vender Rowe para o Fulham, têm o dinheiro necessário para comprá-lo.

Apesar do interesse inglês, Raphinha já replicou uma publicação do Barça sobre seu período no clube. O brasileiro está prestes a iniciar sua terceira temporada e vai se juntar aos demais companheiros que estão na pré-temporada, nos Estados Unidos. Gündogan e Koundé, que disputaram a Eurocopa por Alemanha e França, respectivamente, também retornam a ficam à disposição do técnico Hansi Flick.

Pelo Barcelona, em duas temporadas, Raphinha saiu campeão duas vezes. A saber: uma Liga Espanhola e uma Supercopa da Espanha.

